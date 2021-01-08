美國國會暴亂 | Facebook封殺特朗普　最少至任期結束為止

美國國會在1月6日遭到總統特朗普（Donald Trump）的大批支持者闖入，導致最少4人喪生，各方都將矛頭指向特朗普，其中社交平台Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）7日宣布，特朗普在該平台及旗下Instagram的帳號被延長封殺，最少直至候任總統拜登（Joe Biden）上台為止。

朱克伯格在Facebook發表聲明，稱在過去24小時所發生的震驚事件，明顯反映特朗普有意在任期結束前損害和平及合法的權力交接，因此公司已經移除特朗普可能引起更多暴力的言論，同時認為對方使用公司的平台鼓吹向民選政府暴力起義。

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining... Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, 7 January 2021

他指出在權力交接時刻繼續讓對方使用Facebook服務的風險太大，所以決定將特朗普的Facebook及Instagram帳戶無限期封鎖，最少至拜登就職為止。

除了Facebook，另一社交平台Twitter亦在6日因特朗普多次發表選舉舞弊的不當言論而被禁止留言12小時，有關禁令在7日屆滿，特朗普暫時沒有公開新帖文。不過Twitter發言人強調，公司會繼續即時評估情況，不排除會採取進一步行動。

另外電子商務平台Shopify在7日宣布，因應最近發生的事件，認為特朗普的行為違反公司的可接受使用策略，所以決定中止平台上與特朗普有關連的店家。

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