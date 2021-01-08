美國國會暴亂｜美媒：彭斯反對引用修正案罷免特朗普

美國國會1月6日發生騷亂後，要求副總統彭斯（Mike Pence）和內閣成員引用《美國憲法》第二十五修正案以免除特朗普（Donald Trump）總統職務的呼聲不斷。不過當地傳媒引述指，彭斯「無法」響應呼籲。

《商業內幕網》（Business Insider）報道，彭斯的兩位幕僚都憂慮，採取史無前例的步驟「可能使國家進一步陷入混亂和黨派分歧」，並損害副總統未來的政治野心。

《紐約時報》另外引述彭斯身邊的人士指，彭斯反對引用第二十五修正案罷免特朗普。報道提到，暫時未知彭斯何時會通知國會有關立場，但決定據稱得到幾位內閣成員支持。一位共和黨人透露，官員認為罷免特朗普將使到華盛頓的局面更加混亂。

圖為2021年1月6日，美國副總統彭斯於國會恢復會議時發言。（美聯社）

外界不斷有聲音要求白宮引用第25條修正案將總統特朗普免職，實際上眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及同屬民主黨的參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）早前已揚言如果彭斯和內閣不立即行動，國會將啓動彈劾特朗普議論案。

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