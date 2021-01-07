豆腐渣保安不堪一擊？　特朗普支持者輕易闖進國會　警察勢遭問責

美國國會大廈1月6日遭總統特朗普（Donald Trump）的支持者硬闖成功，造成一片混亂，更加導致人命傷亡。國會大廈是華盛頓特區其中一個重要的政府建築物，保安理應是銅牆鐵壁，很多人都不禁質疑為什麼今次示威者幾乎不費吹灰之力就能夠越過防線。

國會的保安一向主要由美國國會警察局（U.S. Capitol Police）負責。警察局有2,000名成員，保護126英畝的國會範圍。路透社引述一名前司法部官員指，面對大型示威，華盛頓聯邦執法部門通常都會花數周甚至數月時間計劃應對。當地警察、國會警察、特工處和聯邦公園警察的官員都會於聯邦調查局的辦公室開會。

無人知道執法部門花了多少時間準備今次的示威。有熟悉今次應對計劃的聯邦執法部門高官表示，對國會警察沒有做好準備感到驚訝，「這不應該發生。我們全部都事先知道這些人要來，而且有第一道負責維持治安的防線」。有高官也指，國會警察沒有事先要求國土安全部增援。

有人提到反種族歧視示威期間執法部門行動迅速，兩者明顯有落差。兩名美國官員表示，華盛頓市官員希望避免示威前幾日有大量軍裝人員現身戒備，擔心反種族歧視示威執法部門強硬應對的場面重演。不過未知為什麼國民警衛隊花了長時間才到現場。示威者突破路障後45分鐘，市長於2時左右要求國民警衛隊增援，署理國防部長2時半左右才出動特區所有國民警衛隊。

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國會警察今次似乎是責無旁貸。前特別武器和戰術處（SWAT）成員、目前經營一間保安諮詢公司的Timothy Dimoff說：「他們知道這群人要來了，也知道人數特別多，卻沒做任何準備來控制人群，例如設立圍欄、路障和水泥結構的阻礙物，來阻擋交通和人流。」

國會警察受訓將示威者擋於國會大理石樓梯以外，如同城堡一樣保衛國會。曾任美國國會警察局局長的蓋納（Terrance Gainer）表示，國會大廈這棟19世紀建築有很多窗戶和門，難以守住每一道，「當他們於樓梯失守，窗和門都會失守」。但到頭來示威者幾乎能夠於國會大廈內自出自入，蓋納也感到難以置信，認為必須深究出錯的地方。