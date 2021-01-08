拜登將提名羅得島州長雷蒙多任商務部長

美國候任總統拜登（Joe Biden）過渡團隊1月7日表示，拜登將提名羅得島州州長雷蒙多（Gina Raimondo）為商務部部長，並提名波士頓市長沃爾什（Marty Walsh）為勞工部長。

路透社報道，這兩位民主黨人將領導商務部與勞工部兩個龐大機構，這些機構將負責推動拜登於氣候變化、技術、投資、最低工資和其他勞動力規則和政策方面的議程。

拜登的過渡團隊稱，他們將與其他高級官員一道，「引進新一輪的工人力量，幫助陷入困境的小企業復蘇和重開，通過創造數以百萬計高薪的工會工作崗位，讓美國人重返工作崗位」。

拜登和候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月8日將於威爾明頓宣布上述提名。

圖為2017年5月31日，波士頓市長沃爾什出席記者會，促請總統特朗普不要退出《巴黎協定》。（Reuters）

雷蒙多是羅得島州首位女州長，於州內推動時薪15美元的最低工資，曾接受訪問稱不願意對高收入徵收重稅補貼財政預算赤字，並另外指有意推動由州政府營運的商店出售大麻。

商務部是美國海外企業的官方代表。商務部曾於總統特朗普（Donald Trump）「美國優先」貿易議程發揮重要作用，對鋼鐵和鋁等進口物資徵收國家安全關稅，並禁止眾多中國公司獲取美國技術，包括中國電訊設備巨頭華為公司。