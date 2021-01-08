美國國會暴亂｜再有1國會警察死亡　迄今5人喪命　 4死者身份公開

大批特朗普（Donald Trump）支持者於1月6日闖入美國國會大廈，目前已有5人在衝突中死亡。

美國有線新聞網結（CNN）1月7日報道，美國國會大廈6日發生的騷亂導致一名警察死亡。

雖然，《紐約郵報》後來澄清稱，那一名國會警察頭部被抗議者使用滅火器砸中，隨後被送醫接受治療，正依賴相關係統器械維持生命，至今不省人事，但目前還沒有人去世。

據最新消息顯示，該名警察還是因傷情過重而最終死亡。

特朗普支持者暴力示威，攻佔國會大廈（點擊查看大圖）：

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彭博社2021年1月6日報道，華盛頓警察局長表示，在當日的國會暴亂過程中，有3人因出現病症死亡。彭博社記者基納里（Emma Kinery）在Twitter上稱，他們有可能在抗議中突發心臟病，或是因為煙霧彈出現哮喘症狀。

此前，有1名特朗普女支持者在國會內遭到槍擊死亡。

華盛頓市長鮑澤（Muriel Bowser）已經宣布延長公共緊急狀態15天，將持續到拜登的就職典禮之後。

美國國會1月6日舉行聯席會議，認證大選的選舉人票結果，期間大批示威者闖入國會，阻止議員確認民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的勝選結果。混亂期間有4人死亡、52人被警方拘捕，其中一名死者為35歲的特朗普支持者巴比特（Ashli Babbit），網絡流傳她的中槍片段。

↓女子中槍經過↓

巴比特曾在空軍服役14年，居於加州聖地牙哥（San Diego）。她是被國會警察開槍擊中。另外3名死者則是死於醫療緊急情況。

華盛頓特區大都會警察局局長康蒂（Robert Contee）稱：「1名成年女子及2名成年男子看來因為分別發生醫療緊急情況，導致他們死亡。」他說，任何發生在華盛頓的特區的人命損失都是悲慘的。警方的心與所有受這些人去世而影響的人同在。

除了國會警察及巴比特，另外3名死者的身份公開。他們分別是50歲的菲利普斯（ Benjamin Phillips），他來自賓夕法尼亞州；來自阿拉巴馬州、終年55歲的格里森（Kevin Greeson）；來自佐治亞州、終年34歲的博伊蘭（Rosanne Boyland）。其中格里森患高血壓，以及曾在受刺激的情況下心臟病發。

↓更多巴比特的照片↓

↓女死者中槍片段（注意，片段可能會引起不安）↓