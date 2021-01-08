新冠疫苗｜伊朗禁英美新冠疫苗入口　質疑兩國把外國當成試驗場

伊朗精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）12月8日的電視講話中就多種事務發表意見，包括新型冠狀病毒肺炎疫苗、本國提煉濃縮鈾以及新武器等。他也說，伊朗12月已開始就首支國產疫苗進行人體試驗。

他說伊朗禁止進口英國及美國的，稱對那2國苗沒有信心，並說它們有時想在其他國家測試疫苗。他稱如美國若能生產疫苗，便不會在新冠肺炎手上慘敗。

哈梅內伊稱，伊朗可從其他「可靠的地方」獲得疫苗，但沒詳細說明是哪國。不過中國及俄羅斯都是伊朗的盟友。

他也提到法國的疫苗，但重提它1980及1990年代曾發生的血庫庫存受污染醜聞。

圖為伊朗最高精神領袖哈梅內伊12月8日在首都德黑蘭發表電視演說。（Reuters）

他在講話中提及，伊朗對美國再加入《伊朗核協議》並不心急，但華府應立即撤銷對伊制裁。

他在講話中堅持該國在2015年《伊朗核協議》項下的權利。伊朗已開始提煉濃度為20%的濃縮鈾。

哈梅內伊發表講話，正值美伊關係仍緊張，以及伊朗指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）被美軍行刺身亡1周年、哈梅內伊稱會報復之際。

伊朗革命衛隊8日公布一個位於波斯灣的地底導彈基地。惟地點未有公開。伊朗革命衛隊2020年稱在波斯灣沿岸建設地下「導彈城」，對伊朗的敵人來說會是噩夢。