伊朗濃縮鈾濃度提高至20%

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）2021年1月4日報道稱，伊朗已恢復提煉濃度為20%的澴縮鈾。

在伊朗革命衛隊聖城旅（Liwa al-Quds）指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遭美軍刺殺身亡近1周年之際，國際原子能機構（IAEA）稱伊朗計劃在福爾道（Fordow）的設施提煉的濃縮鈾濃度增至20%。

機構發聲明稱，伊朗已通知它，伊朗原子能組織（AEOI）為遵守近期在國會通過的法案，計劃在福爾道燃料濃縮廠（Fordow Fuel Enrichment Plant）生產濃度達20%的低濃縮鈾。

伊朗濃縮鈾：圖為美國馬克薩爾科技公司日期為2020年11月4日的衛星圖片，當中的設施正是福爾道燃料濃縮廠。（AP）

路透社1月1日取得IAEA一封用於通知成員國的信件，措詞與聲明相似，日期為12月31日。內文稱伊朗向機構發信通知會提高濃縮鈾濃度，不過當時沒說明何時生產。

伊朗2015年與美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國達成《聯合全面行動計劃》（JCPOA）（即《伊朗核協議》）之前，其濃縮鈾濃度為20%。協議達成後規定伊朗濃縮鈾濃度最多為3.67%。伊朗2019年起為報復美國2018年5月8日退出協議以及再次實施制裁，開始違反核協議，濃縮鈾濃度增至4.5%，惟仍遠低於達成協議之前的20%以及武器級別的90%。