Twitter永久中止特朗普帳戶　指可能引發進一步暴力事件

Twitter1月8日宣布，永久中止美國總統特朗普（Donald Trump）的帳戶。公司指，經過審視特朗普於帳戶最近的帖文，以及相關情境之後，公司認為帳戶可能引發進一步的暴力，因此決定永久中止戶口。

公司提到，特朗普於發文表示不會出席候任總統拜登（Joe Biden）的就職典禮，並形容他的支持者是「美國愛國者」。公司認為有關說法「有可能啟發其他人重複1月6日的暴力行為」，並指已經有多種跡象顯示他們已經視為鼓勵他們如此做的言論。

公司表示，已經開始有人計劃未來舉行持械示威，包括於1月17日再襲擊國會山莊和州議會大廈。Twitter強調，政策容許國家領袖向公眾發言，但這些帳戶不是完全凌駕於公司的規定，而且不可以利用Twitter煽動暴力。

特朗普的Twitter頁面已經顯示為「帳戶已停用」。 （Twitter@realDonaldTrump截圖）

特朗普的Twitter帳戶原本擁有8800萬名支持者，但他的帖文曾被多次標籤，及後更遭刪除，戶口亦一度被禁止使用。Twitter在7日解封特朗普的帳戶，他亦隨即帖文談及國會被衝擊事件，並承諾權力會和平交接。

除了Twitter，Facebook及旗下Instagram亦決定以類似理由，暫停特朗普的帳戶最少至拜登（Joe Biden）1月20日正式就職為止，但不排除會永久封鎖帳戶。