美國國會暴亂｜民主黨1月11日提出彈劾特朗普　獲180名議員支持

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美國國會1月6日遭到總統特朗普（Donald Trump）支持者闖入後，朝野都有要求特朗普下台的聲音。有民主黨國會議員1月9日表示，該黨會在11日提出彈劾特朗普議案。

民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）在Twitter公布有關消息，稱草案已經獲180名議員支持，並預計可以在下周進行全院表決。他表示，自己正遊說共和黨人聯署支持，相信會有多名共和黨人支持將特朗普趕下台。

不少共和黨人都有意要求特朗普下台，賓夕法尼亞州（Pennsylvania）共和黨籍參議員圖米（Pat Toomey）9日接受霍士新聞（Fox News）訪問時認為，特朗普確是干犯可被彈劾的罪行，惟他沒表示會否支持彈劾議案。

另外，教宗方濟各（Pope Francis）同日亦談及美國國會事件，稱美國人在民主方面訓練有素，發生這種事件令他感到震驚。他認為無論參與事件的人是誰，他們的行為都應該受到譴責，但強調大家應從歷史汲取教訓，避免同類情況再次發生。

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