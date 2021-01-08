美國國會暴亂｜友誼走到盡頭？　彭斯「背叛」特朗普　或從此決裂

經過示威者硬闖美國國會的一役以後，總統特朗普（Donald Trump）和副總統彭斯（Mike Pence）的友誼似乎即將走到盡頭。四年以來，彭斯一直都「效忠」特朗普，從來沒有公然跟對方唱反調。但一段感情最經不起的就是背叛，當彭斯不願意推翻選舉結果，「背叛」對特朗普的忠誠，曾並肩作戰的二人或者從此決裂。

首次公開唱反調 慘被窮追猛打

特朗普主張身兼參議院議長的彭斯有權於國會點算選舉人票時推翻結果，但彭斯則不同意。《華爾街日報》引述熟悉彭斯想法的人士指，特朗普和彭斯幾日前曾多次討論有關事情，彭斯已經表明自己的意願。彭斯最終也沒有依照特朗普的意思做。這次或許是他第一次公然反抗特朗普。

感到被「背叛」的特朗普於國會外面的集會炮轟彭斯，回到白宮也再發文表達強烈的不滿：「彭斯沒有勇氣做應該做的事來保護我們的國家和憲法，讓各州有機會認證正確的選票，而不是他們早前要求認證的涉欺騙或不正確選票。」當然，特朗普的支持者都一樣憤怒，怪罪彭斯。

圖為2020年11月4日，美國總統特朗普和副總統彭斯於白宮回應選舉初步結果。（路透社）

被當代罪羔羊 替總統收拾殘局

感情是雙向的，感到被「背叛」的其實不只特朗普。彭斯何嘗不是被「背叛」的那一位？當日彭斯的妻子、女兒和眾議員哥哥都在場。特朗普的支持者闖進國會時，據報有人大叫「彭斯在哪？」，想要找他「算帳」，嚇倒彭斯和他的家人。美國有線新聞網絡（CNN）報道引述彭斯身邊的人士指，特朗普和高官幾乎沒有問過彭斯一家是否安好。他還指，彭斯的幕僚甚至覺得副總統被出賣，成為了敗選的「代罪羔羊」。

彭斯不但被特朗普「擺上枱」任人魚肉，還要替對方收拾殘局。示威者衝破美國國會警察局的「豆腐渣」防線以後「直搖黃龍」，警察潰不成軍，場面混亂，結果要出動國民警衛隊平息。但負責協助動員的不是三軍統帥特朗普，而是副手彭斯。美國有線新聞網絡引述知情人士指，特朗普起初不想出動國民警衛隊，變成是彭斯主導與五角大樓協調，並敦促他們盡快趕到。

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彭斯憤怒了？ 未來仕途如何走

無論是「通俄門」、彈劾案還是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，彭斯都沒有離棄特朗普，但誰人曾介意過他的感受？共和黨參議員英霍夫（Jim Inhofe）表示，他和彭斯相識很久，「從未見過彭斯像今日一樣如此憤怒」。據他所指，彭斯還說了一句，「我為了特朗普做了那麼多的事情」。不過彭斯是否真的這樣說過就無從判斷，彭斯的幕僚向《華爾街日報》表示，彭斯四年來沒有公開評論過跟特朗普的關係，質疑今日也不會如此做。但彭斯和特朗普的不和已經傳得「似層層」，路透社引述一位前高官表示，他們「可能永遠不會再跟對方說話」。

能夠頂住來自「老細」的壓力，履行憲法責任，彭斯因此贏得了掌聲。路透社引述彭斯一位顧問指，彭斯身邊所有人都為他感到驕傲。可是，彭斯能夠如外界期望成為共和黨下屆總統候選人嗎？他的未來政治生涯仍然是個問號。雖然據報彭斯不會引用第二十五修正案罷免特朗普，但傳出有意出席候任總統拜登（Joe Biden）的就職典禮，或再次得罪了「侵粉」。共和黨科南特（Alex Conant）表示，彭斯「可能是美國對特朗普最忠心的民選共和黨人」，因此他的政治前途和特朗普的前途息息相關。如何優雅離場，從這段感情抽身，是彭斯延續政治生涯的關鍵。