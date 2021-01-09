美國國會暴亂｜小布殊形容是香蕉共和國　蓬佩奧反駁

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者擅闖國會大廈，重創美國民主法治形象。前總統小布殊（George W. Bush）形容，只有「香蕉共和國」才會發生這樣的事件。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月8日反駁，指美國不是香蕉共和國。

對於國會被佔領事件，小布殊譴責道，「只有『香蕉共和國』才會這樣對選舉結果有爭議，在我們的民主共和國不應該發生這樣的事件。」他表示，「對選舉以來一些政治領袖的魯莽行為感到震驚，對我們的制度、傳統和執法部門缺乏尊重也感到震驚。」

蓬佩奧後來否認美國是香蕉共和國。他認為，將美國形容是香蕉共和國的人對香蕉共和國和美國民主有錯誤理解。他解釋，「在香蕉共和國，暴民暴力決定權力的行使。在美國，執法人員鎮壓暴民暴力，使人民代表能夠依照法治和憲政行使權力。」

In a banana republic, mob violence determines the exercise of power. In the United States, law enforcement officials quash mob violence so that the people』s representatives can exercise power in accordance with the rule of law and constitutional government. — Mike Pompeo (@mikepompeo) January 8, 2021

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「香蕉共和國」一詞是20世紀初美國作家亨利（O. Henry）於故事集《白菜與國王》（Cabbages and Kings）中創造的。該詞後來經常被用作代表政治不穩的拉丁美洲國家和被外國資本主導的單作經濟體。