英媒：英國將收緊對新疆強迫勞動貨品進口限制

英國《電訊報》報道，英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）1月12日將於下議院就政府對新疆強迫勞動的回應發言。報道指，預期政府將公布一系列措施，包括擴大《現代勞役法》，收緊相關貨品的進口限制。

報道指，政府考慮對違反法例的公司加重罰款，並加設必要審計準則，要求公司確保供應鏈不涉強迫勞動產品。政府將強調對公共部門採購採取更加嚴格的要求。對於有機會用作壓制用途的英國貨品和技術，官員研究對收緊向中國的出口限制。

藍韜文還將表明反對賦予英國法院權利，決定一個國家是否犯下種族滅絕罪。保守黨下議院議員支持上議院通過的這項修正案。修正案提出，如果英國高等法院作出初步評估，認為一個國家已經或正在實施種族滅絕，則要求英國政府不要與相關國家達成雙邊貿易協議，包括與中國的貿易協議。

圖為2020年12月13日，英國外交大臣藍韜文抵達英國廣播公司接受訪問。（Getty Images）

報道估計不會對被指侵害人權的中國官員實施制裁。但《衛報》指，有多達五名中國官員被英方考慮實施「馬格尼茨基」制裁，並稱英國外交部不認為供應鏈措施代表了英方對英中關係的明確新立場，也不會提出制裁涉打壓香港的官員。