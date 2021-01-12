新冠肺炎｜馬來西亞頒布緊急狀態　慕尤丁：政府如常運作國會休會

馬來西亞最高元首阿卜杜拉（Al-Sultan Abdullah）1月12日宣布全國進入緊急狀態，遏止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，政府將如常運作，國會則將休會。

國家王宮表示，首相慕尤丁要求頒布緊急狀態，遏止疫情。阿卜杜拉認為疫情的蔓延處於關鍵階段，有必要宣布進入緊急狀態。緊急狀態將到維持至8月1日，如果疫情受控，或提前結束。

圖為2021年1月12日，馬來西亞吉隆坡一間電器店電視機播放首相慕尤丁發表全國電視演說。（美聯社）

慕尤丁其後發表電視演說，表示平民政府將繼續運作，強調最高元首頒布的緊急狀態不是軍事政變，不會實施宵禁。他指，聯邦政府和州政府將在聯邦憲法下繼續執政，並保證行政機制和州行政事務不會受到緊急狀態的影響。

慕尤丁提到，國家進入緊急狀態期間，不能舉行全國大選和補選，所有國會會議和州議會會議都無需進行，直至獲得國家元首御准為止。他承諾，疫情受控後將盡快舉行大選。

慕尤丁指，進入緊急狀態之後，國家元首有權頒布命令抗疫，包括下令政府接管私人醫療設施幫助緩解公立醫院的重擔。

慕尤丁10月曾要求最高元首頒布緊急狀態，但遭到拒絕。慕尤丁所屬的國民聯盟於國會只有很小優勢，反對派指控慕尤丁提出緊急狀態的目的是保住權力，透過國會休會避免提前大選。