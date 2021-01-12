美國民主黨或等拜登上任100日　才把特朗普彈劾案交予參議院審議

美國民主黨正準備本周內在國會眾議院再次彈劾總統特朗普（Donald Trump），因眾議院由民主黨掌控，預料彈劾將獲得通過。但有指民主黨正考慮等待拜登上任後100日，才把彈劾議案交予參議院審議。

圖為1月6日，特朗普發表演說鼓勵支持者前往國會山莊，其後演變成國會衝擊事件。（AP）

民主黨眾議院議長在1月10日表示，若副總統彭斯（Mike Pence）拒絕動用憲法第25條修正案罷免特朗普，國會將推動對特朗普第二次彈劾。有報道指彭斯不打算動用第25條修正案，因此外界相信民主黨會在本周國會發動彈劾案。

不過，即使彈劾案在眾議院通過，亦需要經參議院審議通過才能正式擺免特朗普。共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已表明不會在1月19日前召開會議，意味彈劾案即使交由參議院審議通過，特朗普亦會在1月20日如期離任。

眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）同日接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，指民主黨亦正考慮等待拜登（Joe Biden）上任100日，即3個月後才把彈劾議案交給參議院審議。

克萊伯恩表示延遲交予參議院的目的，是為了讓拜登上任後即時處理更重要的事務，但最終何時提交參議院將交由佩洛西決定。

即使參議院在特朗普卸任後通過彈劾，同樣會影響特朗普卸任後享有的福利及政治前途，包括阻止特朗普在2024年再度參選。目前已有部分共和黨議員表示會支持彈劾特朗普，但由於彈劾必須有三分之二議員支持，未知最終會有多少共和黨員倒戈。