新冠肺炎｜意大利「零號病人」2019年11月已染疫

意大利一個研究團隊發現一名女子2019年11月10日感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），令她成為意大利新冠肺炎「零號病人」。研究結果1月7日在《英國皮膚病學雜誌》（British Journal of Dermatology ）發表。

意大利米蘭大學（University of Milan）在國內一名25歲非典型皮膚炎女性病人2019年11月10日留下的活檢樣本中，發現新冠病毒RNA基因序列。

有5%至10%的新冠肺炎病人會有皮膚病。

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報告指出，「根據全球文獻的數據，這是SARS-CoV-2病毒在人類存在的最老的證據」。

意大利第一個新冠肺炎個案出現在2020年2月下旬。惟2020年有研究指出，新冠病毒（SARS-CoV-2）2019年9月已在意大利傳播，2019年秋天已於歐洲多處出現，也比中國武漢12月向世界衛生組織報告當地出現首個病例的日期為早。

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