特朗普批評彈劾是「獵巫行動」 強調不希望暴力

美國總統特朗普（Donald Trump）的任期即將屆滿，惟他因為國會遭到支持者衝擊事件而持續面對下台壓力。他在1月12日批評，民主黨國會議員對自己發動彈劾是「獵巫行動」，並稱自己不希望出現暴力。

特朗普12日前往德克薩斯州（Texas）視察邊境圍牆，在離開白宮時向傳媒發表講話，亦是他自去年12月8日以來首度會見傳媒。他認為，彈劾事件是一件非常糟糕的事情，引起極大的憤怒，並稱國會以煽動叛亂企圖將自己趕下台是「獵巫行動」，形容眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）的行為對國家帶來威脅。

對於被指其言論導致國會遭受衝擊，特朗普表示，如果大家理解自己的談話，他的言論完全適當，不過他強調大家應一直避免暴力。

特朗普1月12日從白宮前往德州前，會見傳媒和支持者，是他相隔超過一個月再次向傳媒發表講話。（Reuters）

另外特朗普近日遭到多個社交平台封殺，他指這些大型科企犯下大錯，形容對方為美國做出錯誤的事，認為它們下封殺令後，自己的怒火是前所未見，惟他沒表示會否有任何跟進行動。

美國眾議院會在12日較後時間舉行表決，要求副總統彭斯（Mike Pence）引用憲法第25修正案解除特朗普職務，但彭斯的顧問稱他反對有關舉動，因此眾議院或在13日發動彈劾議案，令他可能成為美國史上遭兩度彈劾的總統。