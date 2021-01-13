加拿大組織：14名流亡香港人獲批難民身份

協助流亡港人的加拿大組織「新香港文化協會」1月12日表示，加拿大移民和難民委員會（Immigration and Refugee Board，簡稱IRB）由2020年底開始已陸續向14名流亡港人批出難民身份。

組織12日在社交媒體Facebook表示，加拿大批出14個難民身份後，成為迄今向涉及2019年反修例運動事件的港人，批出最多政治庇護的國家。

新香港文化協會1月12日在Facebook上載文件指，14名流亡港人已獲加拿大移民和難民委員會批出難民身份。（新香港文化協會Facebook帳戶圖片）

「新香港文化協會」指，組織由2019年開始已協助逾40位流亡海外的港人，當中近30人在加拿大接受幫助，他們大部分人已獲得「行街紙」及工作許可，而14名港人獲政治難民身份後，目前正申請永久居留權。

組織引述IRB的數字指出，截至2020年6月，共49名港人在加拿大申請政治庇護。組織稱，申請人等待難民申請的聽證會期間，可享當地醫療、工作和就學許可，亦可申請人道援助金。

協會又稱，因應香港局勢日趨惡劣，加國政府已為香港青年推出的「年輕人才計劃」，有關詳情會在未來一兩個月內公布。