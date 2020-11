【港版國安法】加拿大放寬港人移民　政策數月間由謹慎變強硬

加拿大移民部長門迪西諾(Marco Mendicino)11月12日宣布因應《港區國安法》推出的放寬港人移民新措施。該國在「港版國安法」實施以來一直無跟隨美國制裁涉事中港官員,初期亦僅更新對港旅遊提示以及暫停履行與港府的引渡條約。但自10月起,加拿大開始在移民政策方面行動有所增加。

中國全國人大常委會6月30日通過《港區國安法》,港府其後發公報宣布該法於當晚刊憲生效。加拿大同日更新對香港的旅遊提示,提醒國民在香港可能面臨遭任意拘留或引渡至中國大陸的更大風險。

7月:拒即時跟隨英澳

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)7月3日就停止執行與香港的引渡條約公布相關措施,同時指出將研究修改移民政策,不過未有透露詳情。

中國外交部發言人汪文斌7月28日在北京表示,加拿大、澳洲和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口,單方面宣布暫停與港府簽訂的《移交逃犯協定》。中方為此也決定香港暫停與他們的《移交逃犯協定》,同時決定港府暫停與這3國簽訂的《刑事司法互助協定》。

圖為中國外交部發言人汪文斌7月28日在北京主持例行記者會。(中國駐塞爾維亞大使館)

10月:接納港人求庇

加拿大《環球郵報》(The Globe and Mail)10月6日報道,一對參與反修例運動的本港夫婦2019年12月前往加拿大尋求政治庇護。2人之後收到加拿大移民和難民局(Immigration and Refugee Board of Canada)2020年9月1日發出的通知,接納他們的庇護申請,並將二人定義為「公約難民」(Convention refugee)。

10月13日是中國與加拿大建交50周年紀念日,杜魯多當天在記者會上警告中國,其脅迫式外交(Coercive diplomacy)、對香港的壓制措施以及拘留維吾爾穆斯林的行為,對中國自身和世界其他地區將適得其反。

他提到,加方關注人權保障以及包括香港和維吾爾族在內問題,並會繼續致力與盟友合作,確保中國的「脅迫式外交」以及拘留2名加拿大公民及其他國家公民的行事方法,不會成為中國眼中的成功策略。

圖為加拿大總理杜魯多2019年10月21日在蒙特利爾講話。(Getty)

加拿大警方2018年12月1日中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟後,中國10日逮捕加拿大公民康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)。

中國駐加拿大大使叢培武2020年10月15日警告加拿大不要接收香港「暴亂犯罪分子」。他表示,中方強烈敦促加方切勿向香港「暴亂犯罪分子」提供所謂政治庇護,嚴重干涉中國內政,同時也將助長相關暴亂犯罪分子氣焰。

圖為中國駐加拿大大使叢培武10月15日在使館舉行視像記者會。(中國外交部)

10月下旬:採取行動

加拿大下議院的移民及難民委員會(Standing Committee on Citizenship and Immigration,CIMM)10月20日一致通過,研究香港人特別安置計劃的動議。該動議由港人移民出身的下議院議員關慧貞提出,研究範圍包括申請程序、所需時間、申請資格、背景審查等。

英國《衛報》11月3日報道,加拿大駐香港和澳門總領事南傑瑞(Jeff Nankivell)表示,加拿大政府已有詳盡計劃,如有必要,會從香港大規模撤僑。