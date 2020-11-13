【港版國安法】加拿大放寬港人移民　政策數月間由謹慎變強硬

加拿大移民部長門迪西諾（Marco Mendicino）11月12日宣布因應《港區國安法》推出的放寬港人移民新措施。該國在「港版國安法」實施以來一直無跟隨美國制裁涉事中港官員，初期亦僅更新對港旅遊提示以及暫停履行與港府的引渡條約。但自10月起，加拿大開始在移民政策方面行動有所增加。

中國全國人大常委會6月30日通過《港區國安法》，港府其後發公報宣布該法於當晚刊憲生效。加拿大同日更新對香港的旅遊提示，提醒國民在香港可能面臨遭任意拘留或引渡至中國大陸的更大風險。

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7月：拒即時跟隨英澳

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）7月3日就停止執行與香港的引渡條約公布相關措施，同時指出將研究修改移民政策，不過未有透露詳情。

中國外交部發言人汪文斌7月28日在北京表示，加拿大、澳洲和英國以中國制定香港特區維護國家安全法為藉口，單方面宣布暫停與港府簽訂的《移交逃犯協定》。中方為此也決定香港暫停與他們的《移交逃犯協定》，同時決定港府暫停與這3國簽訂的《刑事司法互助協定》。

圖為中國外交部發言人汪文斌7月28日在北京主持例行記者會。（中國駐塞爾維亞大使館）

10月：接納港人求庇

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）10月6日報道，一對參與反修例運動的本港夫婦2019年12月前往加拿大尋求政治庇護。2人之後收到加拿大移民和難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）2020年9月1日發出的通知，接納他們的庇護申請，並將二人定義為「公約難民」（Convention refugee）。

10月13日是中國與加拿大建交50周年紀念日，杜魯多當天在記者會上警告中國，其脅迫式外交（Coercive diplomacy）、對香港的壓制措施以及拘留維吾爾穆斯林的行為，對中國自身和世界其他地區將適得其反。

他提到，加方關注人權保障以及包括香港和維吾爾族在內問題，並會繼續致力與盟友合作，確保中國的「脅迫式外交」以及拘留2名加拿大公民及其他國家公民的行事方法，不會成為中國眼中的成功策略。

圖為加拿大總理杜魯多2019年10月21日在蒙特利爾講話。（Getty）

加拿大警方2018年12月1日中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟後，中國10日逮捕加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）。

中國駐加拿大大使叢培武2020年10月15日警告加拿大不要接收香港「暴亂犯罪分子」。他表示，中方強烈敦促加方切勿向香港「暴亂犯罪分子」提供所謂政治庇護，嚴重干涉中國內政，同時也將助長相關暴亂犯罪分子氣焰。

圖為中國駐加拿大大使叢培武10月15日在使館舉行視像記者會。（中國外交部）

10月下旬：採取行動

加拿大下議院的移民及難民委員會（Standing Committee on Citizenship and Immigration，CIMM）10月20日一致通過，研究香港人特別安置計劃的動議。該動議由港人移民出身的下議院議員關慧貞提出，研究範圍包括申請程序、所需時間、申請資格、背景審查等。

英國《衛報》11月3日報道，加拿大駐香港和澳門總領事南傑瑞（Jeff Nankivell）表示，加拿大政府已有詳盡計劃，如有必要，會從香港大規模撤僑。