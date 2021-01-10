BNO｜澳洲政界人士促政府　向香港人提供更多援助

英媒1月9日報道，在香港警方6日拘捕逾50名包括民主派人士及社運人士在內的人後，澳洲政界中有人促請澳洲政府向香港人提供更多援助。

《衛報》9日引述自由黨參議員費拉萬蒂-韋爾斯（Concetta Fierravanti-Wells）指，她最擔心的是共產主義政權會向祖籍是中國的人施壓，尤其是那些在香港有親戚的人。

她呼籲政府及安全機構保護正在澳洲生活、易因香港親人而易受壓力影響的人士。

拉萬蒂-韋爾斯是長期對華持鷹派立場的澳洲議員。

中澳關係：圖為2020年3月23日，澳洲參議員在堪培拉國會舉行會議。（Getty）

綠黨外交事務發言人賴斯（Janet Rice）稱，「澳洲最低限度、以及作為第一步，須向現時在澳所有港人，提供取得永久的保護」。她說，「總理莫里森（Scott Morrison）現時不徹底的行動，只是讓港人在5年暫時得救，沒就他們將可永久以澳為家提供保障。」

獨立參議員帕特里克（Rex Patrick）7日呼籲澳洲放寬移民標準，讓合資格的港人，能在有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）入境限制放寬時，能盡快移民來澳。他說，澳洲擴大簽證改動、讓它適用於所有持有英國國民（海外）護照的港人及其供養者的時候已到。