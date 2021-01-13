特朗普粉絲同遭社交網站封殺　紛紛轉到Parler與MeWe等平台

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者於1月6日闖入國會後，特朗普遭多間社交媒體封殺，指控他煽動叛亂，Twitter更停用他的私人帳戶。英國媒體13日報道，大量在支持特朗普運動中的較極端派，他們的帳戶、專頁及群組也被Twitter及Facebook停用及禁止使用，令特朗普支持者紛紛轉用較冷門的社交媒體，包括Parler、MeWe、Gab等。

特朗普支持者轉社交媒體：圖為1月9日，英國倫敦一名手機用戶展示手機上的Parler程式標誌。（Getty）

Parler

其中一個特朗普支持者使用的新興社交媒體Parler於8日被Google從旗下應用程式商店移除，Google指Parler持續有帖文煽動暴力。蘋果公司（Apple） 9日亦從App Store撤下Parler。天空新聞台（Sky News）13日稱，目前很多特朗普支持者正尋求可以「抵抗」科技公司及政府行動的平台。

特朗普支持者轉社交媒體：圖為1月13日，Gab網站的頁面截圖。（Gab網站截圖）

Gab

Gab於2016年創立時，自稱為言論自由網站。Google於2017年指控它違反仇恨言論政策，因而從應用程式商店移除它，蘋果公司也因相似原因而不將它納入旗下程式商店中。

新任共和黨眾議員格林（Marjorie Greene）被指支持網上陰謀論組織「QAnon」，她曾在Facebook上發布她手持步槍、站在民主黨議員肖像旁的照片，最後被Facebook移除。她現時亦是Gab用家。

天空新聞台指，Google搜尋趨勢數據顯示，在特朗普私人Twitter帳戶於8日被停用後，網民搜尋Gab的次數增加，情況在傳統保守派州份如阿拉斯加州（Alaska）及北達科他州（North Dakota）很明顯。

特朗普支持者轉社交媒體：圖為1月13日，MeWe網站頁面的截圖。（MeWe網站截圖）

MeWe

MeWe於2012年由溫斯坦（Mark Weinstein）創立，起初的定位為一個在私隱方面較正面的Facebook版本。天空新聞台稱，主流社交平台的行動令一些特朗普支持者離開、並令MeWe愈來愈受這些支持者歡迎。

Facebook營運的數據分析工具CrowdTangle顯示，在8日後，提及MeWe的社交媒體公開帖文的互動次數有上升，9日更錄得近10萬次互動。MeWe在11日至12日期間，於美國應用程式商店的排名上升了近100位。根據數據分析公司Sensor Tower，它現時是美國第7位受歡迎的免費程式。

特朗普支持者轉社交媒體：圖為2017年5月25日，英國倫敦一部手機上的Telegram程式標誌。（Getty）

Telegram

Telegram提供端到端的加密功能，也允許用家開設公開及私人的大型聊天室，以互相分享照片、影片及文件。天空新聞台表示，支持特朗普的Telegram頻道已提及，在Parler被移除後，加入Telegram的具影響力保守派評論員正在增加。

Sensor Tower指，Telegram自8日後在美國應用程式商店的排名上升，目前排第2位。但天空新聞台稱，導致Telegram排名上升的部分原因有可能與民眾對WhatsApp私隱問題的擔憂有關。

CloutHub

CloutHub在2018年創立，與Gab一樣，它曾為反對科技公司的審查而發聲。天空新聞台報道，在反對民主黨的#WalkAway運動被Facebook封殺並宣布會轉移到CloutHub後，網民近日對CloutHub的興趣激增。