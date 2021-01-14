Snapchat宣布永久封閉特朗普帳戶

繼Twitter、Facebook、YouTube等平台封禁或限制美國總統特朗普（Donald Trump）的帳號，據美媒報道，美國社交應用Snapchat也將永久封禁特朗普帳號。

據美國新聞網Axios報道，Snapchat公司當日宣布將在1月20日永久封禁特朗普的帳戶。該公司表示，從長遠來看，這一決定「符合Snapchat 社區的最佳利益」。在此之前，特朗普曾多次試圖違反企業 Snap的社區指導方針。

該公司發言人在一份聲明中表示「為了公共安全，基於他（特朗普）傳播虛假信息、仇恨言論和煽動暴力的企圖，這些明顯違反了我們的準則，我們決定永久封禁他的帳戶。」

報道稱，特朗普的競選團隊和數碼團隊依賴Snapchat作為一個關鍵平台，在該公司2020年6月開始限制其影響範圍之前，吸引了更年輕的用戶。Snapchat的大多數用戶都在30歲以下。

據報道，考慮到特朗普煽動式言論的社會影響，Snapchat在2020年6月停止在其「發現」版塊推廣特朗普的帳戶，該版塊的內容包括專業內容和知名人士的內容。報道稱，Snapchat的領導人認為禁止特朗普是一個廣泛的公共安全問題。