新冠肺炎｜美國俄亥俄州發現新變種病毒株　或是當地變種病毒

美國俄亥俄州的研究人員1月13日稱，他們發現2種新的新型冠狀病毒（COVID-19）變種病毒。

俄亥俄州立大學（Ohio State University）韋克斯納醫學中心（Wexner Medical Center）說，這2種病毒株可能是在美國境內變異的病毒株。其中一種變種病毒與英國變種病毒株的突變情況相同，而另一種變種病毒在2020年12月下旬至2021年1月初這3周之間已迅速成為該州哥倫布（Columbus）的主要病毒株。

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韋克斯納醫學中心在新聞稿中表示，這種新病毒株是從俄亥俄州一名患者體內發現，不過研究人員還不知道這個新病毒株在當地傳播的程度。

主要作者瓊斯（Dan Jones）在一份聲明中指出：「這種新哥倫布病毒株與我們研究的早期病例擁有一樣的基因骨架，但這3種突變代表着重大進化，」「我們知道這種轉變並非來自該病毒的英國或南非的分支」。

研究人員莫勒（Peter Mohler）則稱，現時無數據表明這些突變會影響疫苗的效力。

有關研究的預印本發布在生物學資料庫BioRxiv，並正進行公開前審核。