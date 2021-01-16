拜登就職在即　當局關閉國家廣場和州議會大廈　嚴防突發情況

美國候任總統拜登（Joe Biden）在1月20日就職，因應國會日前遭現任總統特朗普（Donald Trump）的支持者衝擊事件，各部門都加強防範，其中首都華盛頓多個地標已經封閉，並豎立保安封鎖區，檢查駛入的車輛。

美國國家公園管理局（National Park Service）15日宣布，即時關閉華盛頓的國家廣場（National Mall），最少直到21日為止。受影響的地方包括林肯紀念堂（Lincoln Memorial）、華盛頓紀念碑（Washington Monument）等，而白宮周邊範圍亦需封閉。

另外聯邦調查局（FBI）警告全國各地或可能發生暴力示威，各州州長都派出大批國民警衛隊到華盛頓，同時預留部份國民警衛隊駐守州議會大樓及協助當地執法部門。各州同時宣布進入緊急狀態。

華盛頓哥倫比亞特區警察局長康蒂（Robert Contee）13日曾表示，在20日舉行總統宣誓儀式前，會有約2萬名國民警衛軍陸續進駐華盛頓部署，協助區內的保安工作。

康蒂又指，今次的就職典禮被指定為「國家特殊安全事件」，最終進駐華盛頓的人數可能會有所變動，特勤局會負責落實有關人數。

美國全國公共廣播電台（NPR）報道，這些保安人員將幾乎來自全美所有州份，只有軍警有或執法經驗的人士才可以配備武裝。