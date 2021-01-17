美國總統就職典禮在即　各州加強戒備防特朗普支持者武裝示威

美國候任總統拜登（Joe Biden）預定1月20日宣誓就職，當局為防衝擊國會大樓事件重演，大量國民警衛軍在華盛頓加強部署。拜登團隊亦以新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情為由，呼籲人們別前往華盛頓觀禮，留在家中透過電視觀看儀式。

圖為1月16日，美國華盛頓主要街道上設置路障，保安明顯加強。（Reuters）

親特朗普陣營及極右組織，近日透過網上發表聲明指會在17日發動示威。聯邦調查局（FBI）亦警告，指當日可能在全國50州都有支持特朗普人士發起武裝示威。

全國50個州及華盛頓特區，為可能於周末期間出現的暴力示威提高警戒。大量國民警衛軍已派往華盛頓特區支援，以防止衝擊國會大樓事件重演。華盛頓的國家廣場，及白宮周邊範圍現已關閉，警方在華盛頓主要街道設置路障，加強保安。

馬里蘭、新墨西哥和猶他州為防止可能出現的暴力示威宣布進入緊急狀態。加州、賓夕法尼亞州、密歇根州、威斯康星州等都部署了國民警衛軍增加保安。德州自16日起關閉州議會大樓，直到就職日後；密歇根州的州議會大樓亦豎起了逾2米高的柵欄。

維珍尼亞州州長諾瑟姆（Ralph Northam）表示：「假若你是帶着惡意準備前來或前往華盛頓，我呼籲你們即時轉身回家，你不會受到歡迎。而假若你執意妄為，我們已準備好對付你。」