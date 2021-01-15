為防恐襲　美國民警衛隊內戰後首度駐紮國會　荷槍實彈枕戈待旦

美國特勤局的情報資料顯示，極右翼團體可能在拜登（Joe Biden）就職典禮前在各州首府和華盛頓特區發動武裝抗議；軍方因應可能的威脅將部署至少兩萬名國民警衛隊，目前已有6200人進駐國會山莊；國會建築內在1月13日可見武裝士兵到處席地而睡，成為南北戰爭結束以來首度有軍隊駐紮國會。

聯邦調查局也對華盛頓特區及50個州府提出武裝示威警告，其中包括三宗針對國會的潛在攻擊事件。

特勤局情報通報指出，主辦抗議的人士並鼓勵出席者「攜帶武器到場」；另一場由極右翼「布加洛男孩」分支團體「自由樹」策劃的抗議也鼓勵「擁有武器的市民」至各地「show肌肉」。

安全專家表示，特朗普支持者和極端主義分子近來在社群媒體上，熱烈討論暴力威脅華府，以阻撓拜登順利就職。

代理司法部長羅森（Jeffrey Rosen）也提出警告，稱潛在的國內恐怖主義者可能發動攻擊。

「我們將不會容忍任何阻礙政權和平移轉的人士，以及試圖強行佔領政府大樓的群眾，暴力、蓄意破壞等違法行事。」羅森說，「沒有任何藉口。」

美國國民警衛隊逾150年來首度駐紮國會：

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執法人員和國會議員已聽取潛在威脅的簡報，其中包括一個有4千人的團體預謀阻止民主黨人進入國會。

華府警察局長康提表示，「可以預期超過兩萬國名兵將駐紮華盛頓特區。」

國防部匿名官員表示，國防部將擬訂計劃，針對就職典禮提供額外協助。

目前已有6200名國民兵進駐國會山莊，周末將會再增1萬人，這些國民兵原本只被告知攜帶防身器具，後來被通知攜帶手槍及步槍等攻擊武器，因應可能的土製炸彈突襲。

國民兵在國會大廳和走廊上席地而睡，與議員和國會成員穿梭其間，形成強烈對比。

在就職典禮的保安方面，特勤局將主導調度聯邦調查局、國民兵、司法部法警局和地方執法人員和其他聯邦機構，但特勤局仍仰賴聯邦調查局蒐集並提供情報，同時需要其他單位配合設立路障並劃定巡邏區域。

考量新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情和保安，此次就職典禮不對公眾開放，只有獲得入場券的貴賓才能進入；華盛頓紀念碑則因為持續的威脅，未來兩周暫停開放。

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