美國男子攜槍持假證件　企圖通過華盛頓檢查站被捕

美國傳媒1月16日報道，一名持有一張「未獲授權」的總統就職典禮證件及藏有槍械子彈的男子，在首都華盛頓企圖通過保安檢查站時被捕。

圖為1月16日，美國國會對出的獨立大道。當局因應候任總統拜登1月20日將舉行就職典禮，目前已經封鎖該處交通。（AP）

31歲的涉案男子名為比勒（Wesley Allen Beeler），他15日傍晚6時30分駕車前往國會山莊附近的保安檢查站時，向警員顯示一張「未經授權」的總統就職典禮證件，並在他的車內發現一支未註冊的手槍和逾500發子彈及彈匣，警方即時拘捕他。比勒被控5項罪行，包括在華盛頓擁有未經註冊的武器和彈藥。

比勒16日下午獲釋後向《華盛頓郵報》指出這是一個誤會，稱自己在華盛頓市中心當保安，當天上班遲到了，並忘記了自己的車內放有槍械，又否認車上藏有500發子彈，「我向他們展示了當局發給我的就職典禮證件」。

《紐約時報》引述美國執法官員表示，比勒持有的不是一張假證件，但是證件未獲警方認可使用。國會警察發言人之後指出，比勒的證件為非政府機構所簽發。

美國候任總統拜登（Joe Biden）20日將舉行就職典禮，逾2萬荷槍實彈的國民警衛隊員被派駐該區嚴陣以待，確保區內安全。