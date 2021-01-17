拜登就任｜疫情與極右分裂　美國總統就職典禮　跟以往不一樣

美國候任總統拜登（Joe Biden）將在1月20日宣誓就職。總統就職典禮是美國的盛大儀式，但今年的就職典禮受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及暴力衝擊國會事件影響，將與過去的不一樣。

圖為1月16日，國民軍衛軍在通往國會大樓主要道路設置路障戒備。（Reuters）

1789年華盛頓（George Washington）就任美國第一任總統，舉行首次的就職典禮。而自始後，跟隨大選即使連任每四年都會舉行一次。總統就職典禮是美國政治與其民主制度下的盛大儀式，會吸引數以十萬計的公眾參與觀禮。在職宣誓後還會有遊行儀式，由新任總統向民眾致意，但這些活動都會在2021年取消。

受新冠疫情影響，拜登的就職典禮將會大大縮小規模。觀禮人士只限千人，原開放的國家廣場會在當天關閉。宣誓就職後的遊行改以網上進行，之後的酒會亦會取消。

拜登團隊亦呼籲國民留在家中，透過電視直播收看就職典禮儀式。

另一個不同是因早前發生的國會暴亂，這次的儀式保安大大加強。特朗普（Donald Trump）的支持者及極右組職威脅阻止拜登宣誓就職，為免事件重演或造成暴力衝突，拜登特邀請前總統奧巴馬（Barack Obama）反恐顧問莫納科（Lisa Monaco）出任臨時顧問，負責保安工作。

數以千計的警力以及超過２.5萬名國民警衛軍會駐守華盛頓，在國會外架起圍欄，會場附近道路屆時會封鎖、地標關閉、各主要道路亦會設置路障。

圖為1月16日，拜登（Joe Biden）宣布他的科學顧問團隊人選。（Reuters）

演說內容成為焦點

每次總統的就職演說，內容多少都會展示總統的執政方向和目標。如著名的1865年前總統林肯（Abraham Lincoln）演說，當年南北戰爭剛結束，林肯呼籲全國放下分歧，治癒國家；1933年美國時值大肅條，前總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）就職演說，呼籲國民無須懼怕。

總統的演說都會指出當時美國正面對的難關，呼籲國民團結面對，戰勝局面。這次拜登的就職演說正好面對新冠疫情和因特朗普造成的分裂，這次的演說將如何呼籲團結會成為焦點。