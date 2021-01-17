伊朗向印度洋發射2枚導彈　距離美國航母約161公里

伊朗革命衛隊1月16日進行演習，發射2枚反艦彈道導彈，摧毀設於印度洋上的模擬目標。美媒同日報道引述消息指，導彈墜落位置分別距離美軍航空母艦戰鬥群及一艘商船外約161公里及約32公里。

美聯社16日引述伊朗國營電視台報道，有影片顯示，2枚導彈擊中1800公里外的「假設敵對船艦」目標。

伊朗革命衛隊1月16日發布圖片顯示，伊朗革命衛隊在16日舉行演習中發射兩枚反艦導彈，擊中設於印度洋的目標。（AP）

霍士新聞同日報道，美國官員說，至少其中一枚導彈墜落的位置距離一艘商船約32公里。據高級軍方官員說，導彈墜落位置距離尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）約161公里。不同的消息人士指出，導彈沒有引發警報，並稱這是一個相當標準的例行演習。

圖為2020年7月6日，美國航空母艦列根號（前）及尼米茲號（後）在南海水域航行。（AP）

報道引述另一消息人士指，導彈落在商船32公里外，這較令人擔心，但類似情不被美軍視為一個威脅。

在美國及伊朗關係仍然緊張之際，專門追蹤飛機動向的社交媒體Twitter帳戶Aircraft Spots在17日指，美國空軍2架B-52H轟炸機從邁諾特（Minot）空軍基地飛向波斯灣地區，進行「武力展示」任務。