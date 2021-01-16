特朗普卸任前　以涉嫌擴散武器為由　再制裁伊朗中國阿聯酋7企業

美國1月15日決定制裁7間分別來自伊朗、中國和阿聯酋的企業，它們都曾與伊朗伊朗國家航運公司（Islamic Republic of Iran Shipping Lines，IRISL）有生意來往。美方又以涉及常規武器擴散為由，制裁3個伊朗組織。

路透社15日報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指，美國制裁的企業包括中國江陰市馬克特金屬材料有限公司（Jiangyin Mascot Special Steel Co., Ltd.）及阿聯酋埃森哲建築材料公司（Accenture Building Materials），另有2名運送鋼鐵進出伊朗的人士也被制裁。

根據江陰市馬克特金屬材料有限公司網站的資料，公司成立於2007年，是馬克特新材料（香港）有限公司的全資子公司。

他表示，伊朗的海洋工業組織（Marine Industries Organization）、航太工業組織（Aerospace Industries Organization）及伊朗航空工業組織（Iran Aviation Industries Organization）也因涉及常規武器擴散而被列入黑名單。

蓬佩奧在15日較晚時發聲明指，他也在國務院管理下，擴大針對伊朗、與金屬有關的制裁範圍。他表示，故意轉移被國務院指為用途與伊朗核、軍事或彈道導彈計劃有關的15項材料、包括某些類型的鋁和鋼鐵，就會受到制裁。

總統特朗普（Donald Trump）政府的任期於20日完結，美方在僅餘的日子中推出一系列以加強對伊朗施壓為目標的措施，而上述措施是最新的。