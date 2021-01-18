俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼抵達莫斯科　於出境關口遭警方拘捕

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）1月17日抵達首都莫斯科（Moscow）後在出境關口遭警方拘捕。

立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞在納瓦尼被捕後呼籲對俄羅斯採取限制措施。

一架載着納瓦爾尼的飛機17日由德國首都柏林起飛，原定在莫斯科伏努科沃國際機場（Vnukovo international airport）著陸，不過最終卻改道至謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）降落。

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的支持者1月17日在柏林附近一個機場舉起紙牌，表示對納瓦爾尼的支持。紙牌寫着「獨裁者時間到了。普京害怕納瓦爾尼」。（AP）

飛機抵達莫斯科的機場前，警察在伏努科沃機場逮捕數人並將民眾趕出客運大樓，而納瓦爾尼的支持者在現場高呼「俄羅斯將自由！」 和「 納瓦爾尼！納瓦爾尼！」。

納瓦爾尼面臨多項刑事控罪，包括上文提及的違反保釋條件，以及在另一案件中被指涉及嚴重詐騙，可能導致他入獄10年。

他2020年8月19日乘搭飛機返回莫斯科時遭人下毒，情況一度危險。運載他的醫療專機22日獲准離俄飛往德國，他之後被送入柏林的醫院，留醫32天。他的血液及尿液樣本被檢出神經毒劑諾維喬克（Novichok）。納瓦爾尼一直指控俄羅斯總統普京是幕後黑手。