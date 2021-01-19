特朗普解除歐洲多國與巴西旅行限制　拜登團隊稱無意撤限

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-01-19 10:29

美國總統特朗普（Donald Trump）2021年1月18日宣布，解除歐洲大部分地區與巴西等地旅行限制，但保留對中國與伊朗的旅行限制。

2021年1月12日，美國總統特朗普在德克薩斯州的美墨邊境圍牆附近發表講話。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國總統特朗普2021年1月18日取消歐洲大部分地區，以及英國、愛爾蘭和巴西等地與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情有關的旅行限制，於1月26日生效。

特朗普在1月18日晚發布的一項行政命令中表示，有官員建議他取消對神根區（Schengen Zone）26個歐洲國家和英國、愛爾蘭和巴西等國的旅行限制，但保留對伊朗和中國的旅行限制。特朗普表示，他同意美國衞生與公眾服務部（HHS）部長阿扎（Alex Azar）提出的上述建議。

美國候任總統拜登對特朗普取消對多國旅行限制的決定表示反對。圖為2021年1月15日，拜登在特拉華州出席記者會。（Reuters）

但美國候任總統拜登（Joe Biden）的新任新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在Twitter表示，拜登政府將不會解除這些限制。

普薩基說：「隨着疫情惡化，愈來愈多具傳染性變種病毒在世界各地出現，現在不是取消國際旅行限制的時候。」普薩基強調：「事實上，我們計劃加強圍繞國際旅行的公共衛生措施，以進一步緩解疫情的傳播。」