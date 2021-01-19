拜登就任｜民主黨議員稱國民警衛隊有特朗普支持者　憂拜登有危險

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-01-19 14:59

美國候任總統拜登（Joe Biden）即將宣誓就職，但是安全問題引起關注。民主黨眾議員科恩（Steve Cohen）1月18日接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪時指，擔心他們「想對拜登做點什麼」。

田納西州民主黨眾議員科恩說，旨在保護拜登的國民警衛隊可能有總統特朗普（Donald Trump）的支持者。他指，印度前總理甘地（Indira Gandhi）就是被自己的保鏢暗殺，並說國民警衛隊任何支持特朗普的人有可疑。

科恩指出，國民警衛隊大約90%是男性，且只有大約20%的白人男性投票給拜登。科恩說，國民警衛隊大多數人是保守派，負責保護的人當中可能不到25%投票給拜登，另外75%都是來自想對拜登做點什麼的人。

美國有線新聞網絡記者立刻反駁了科恩，稱一個人是投票給特朗普不代表他就是暴力威脅的一部分。當被問到有什麼證據證明拜登可能面臨危險時，科恩說，他並沒有證據，但他稱要先從國民警衛隊圈出值得懷疑的特朗普支持者。

科恩的威脅論引起了很大爭議。《華盛頓郵報》事實核查員凱斯勒（Glenn Kessler）批評科恩，認為他暗示所有支持特朗普的人都可能是「煽動者」。他說，「嗯，難道民主黨議員真的是想暗示，如果你投票給特朗普，你可能是個煽動分子？」，「不是說軍人都是專業人士，他們做自己的工作時不會考慮政治偏好嗎？」