新冠肺炎｜輝瑞疫苗供應不足　打亂各國地區接種計劃

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-19 23:10

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗各國接種計劃開始，一眾疫苗中由美國輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的疫苗最為廣泛使用。不過因為疫苗生產出現問題，導致疫苗無法如期交貨，影響各國接種目標和計劃。

圖為1月19日，新加坡醫院正在使用輝瑞新冠疫苗接種。（Reuters）

目前包括美國、英國、歐洲各國、日本、甚至香港，都有購買輝瑞疫苗，有些國家和地區已開始接種計劃，有些則正在準備審批和籌備工作，待疫苗運抵後短時間內展開接種。

作為全球首正式獲批及使用的新冠疫苗，輝瑞疫苗正被廣泛使用。然而，在1月15日輝瑞突然宣布，因為改變生產程序加大出貨量，現時的供貨會稍為延誤。輝瑞稱有關延誤只是短暫，承諾在2月3月時能提供大量疫苗。

這舉動打亂了多個國家的疫苗計劃。德國率先對輝瑞的決定感到遺憾，英國明言對供貨減少感不高興，瑞典、丹麥、芬蘭等6個國家聯合要求歐盟對輝瑞和BioNtech施加壓力，要求他們盡快加大出貨量。

事實在這之前，各國疫苗的劑量已多少出現不足的情況，多國接種進度都落後於目標，以至各國要考慮押後第二劑的接種時間，以擴大讓更多人能接受第一劑接種。儘管部分原因歸咎於內部政策和安排失當，但疫苗不足始終是最大原因之一。

圖為1月18日，法國正在展開接種計劃。目前採用的只有輝瑞疫苗。（Reuters）

美國候任總統拜登（Joe Biden）表示要在上任後100日為1億國民進行接種，雖然國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）認為這可行，但能否真正令人擔憂。且福奇的肯定背後是除了輝瑞以外，還有其他如莫德納疫苗、強生疫苗等的參與，這些疫苗也無法保證產量不會出現問題。

特別目前全球都對疫苗有莫大需求，世界衛生組織已在抱怨富裕國家霸佔疫苗，沒有貨源提供落後國家接種。而事實富裕國家在無法達成自身目標前，相信難以有更多疫苗提供其他落後國家使用，全球疫苗供應需要待更多新冠疫苗面世和採用後才能穩定，情況或會持續一段時間。

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