新冠疫苗｜科興：兩次注射間隔延長至三周時　有效性升至近70%

根據巴西布坦坦研究所（Butantan Institute）1月12日發表的臨床測試數據，中國科興生物（Sinovac Biotech）研發的新冠疫苗「整體有效率」只有50.4%。 據路透社報道，科興生物周一（18日）表示，在巴西進行的一項臨床試驗中，部分受試者接受兩劑注射的間隔拉長至3周，這部分受試者接種疫苗的有效性升至近70%，較整體數據提高了近20個百分點。

科興指出，有1394名受試者兩次注射疫苗或安慰劑的時間間隔拉長至3周，結果顯示，這個分組的疫苗保護效力接近70%。發言人表示第二針接種延遲是因為多種原因，但沒有透露詳情。

不過發言人也指出，這個分組的數據穩健性不若整體有效率，整體有效率是結合了兩針間隔兩周到三周的受試者數據。據報道，巴西研究人員此前發布的整體有效率50.4%，是針對超過9000名受試者相隔兩周接種而得到的結論。

▼科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟▼

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報道指，儘管科興研究人員曾經透露，早期試驗顯示間隔4周的抗體反應要比2周強，但這是該公司首次發布3期試驗中，與試驗方案有不同接種安排的有效性數據。

新冠疫苗的注射間隔已成為政府、監管機構和科學家們爭論的熱點。英國監管機構表示，阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）和牛津大學生產的新冠疫苗，兩次注射間隔比最初設想更長時，有效率會更高。英國還決定允許輝瑞和德國BioNTech疫苗拉長兩次注射間隔，儘管兩間公司表示，只有兩次注射間隔較短時的功效數據。

科興尚未公布其3期試驗的全球結果，但其新冠疫苗已在包括巴西，印尼和土耳其在內的多個國家獲得緊急使用許可。

（路透社）