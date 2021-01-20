特朗普卸任在即　伊朗以制裁作為「送別禮」

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-01-20 01:30

伊朗外交部1月19日宣布，德黑蘭方面將準備卸任的美國總統特朗普（Donald Trump）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等華府官員列入制裁名單。

伊朗外交部發言人哈蒂布扎德（Saeed Khatibzadeh）表示，伊朗以「支援恐怖主義」為由，制裁多名美國現任或前任官員，包括總統特朗普、國務卿蓬佩奧、前國防部長埃斯珀（Mark Esper）、代理防長米勒（Christopher Miller）、財長姆努欽（Steven Mnuchin）、中情局局長哈斯佩爾（Gina Haspel）、前白宮國家安全顧問博爾頓（John Robert Bolton）、美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）、特朗普政府的伊朗問題特使艾布拉姆斯（Elliott Abrams）以及美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）主任嘉凱（Andrea Gacki）。

特朗普在2018年簽署命令，宣布美國退出伊朗核協議。（Getty Images）

哈蒂布扎德表示，有關制裁是根據伊朗法律而推出，指這些官員參與了針對伊朗和伊朗公民的恐怖主義和侵犯人權行動，包括革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）及首席核科學家法克里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在去年被殺，以及支持以色列在巴勒斯坦的爭議和涉嫌參與沙特聯軍向也門轟炸由伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）等。

根據伊朗的制裁令，德黑蘭政府可以沒收名單上人士在伊朗的資產，不過由於特朗普等官員都沒有在當地投資，因此制裁都被認為屬象徵式措施。