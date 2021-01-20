特朗普告別演説︰團結世界對抗中國　未有提及拜登

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-20 06:35

美國總統特朗普（Donald Trump）卸任在即，他在1月19日發表告別演說，強調自己在執政四年的政績，不過他的整段演說中就完全沒提及候任總統拜登（Joe Biden）的名字，只是說祈禱下任政府能成功保護美國，祝他們好運。

白宮YouTube頻道發布特朗普的講話，他在長約20分鐘的演說中，表示自己在四年前啟動一個偉大的全國運動，以重建國家、重新推動美國精神，以及恢復政府對民眾的忠心。他認為「簡單而言，我們為全美國人啓動了讓美國再次偉大的運動。」

特朗普在演說中提到自己任期內的工作，在對外議題上，他稱自己推出美墨加協定（USMCA），並向中國徵收史無前例的關稅和達成貿易協議，但指在美中貿易協議達成後不久，全球就遭到「中國病毒」打擊，導致兩國關係以另一形式發展。

他亦提到，自己恢復美國本土實力和海外的領導力，因此美國獲世界的尊重，並呼籲新政府不要損失這份尊重。特朗普認為，自己團結世界前所未有地去對抗中國，以及史無前例地促成中東和約，令美軍可以回家，自己亦成為數十年來第一位沒有發動新戰事的總統。

彭斯將出席拜登就職禮 缺席特朗普歡送活動

而在疫情方面，他指出美國破紀錄地在9個月成功研發兩款疫苗，形容是奇蹟，並稱華府撥出大量金錢拯救經濟和保障就業。

另外，特朗普的拍擋、副總統彭斯（Mike Pence）則在Twitter留言，感謝大家讓自己可以為國家效力，形容這是他一生最大的榮幸。而根據彭斯辦公室公布的行程，他在20日不會出席特朗普的歡送活動，而是出席拜登的就職典禮。