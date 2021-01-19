拜登就任｜特朗普在白宮的最後一天　將如何交接迎接新主人

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-19 16:27

距離候任拜登（Joe Biden）正式就職只餘下一天，白宮亦正準備換「新主人」，迎接未來4年的新總統。在1月20日的當天，以下是在白宮將會發生的事。

圖為1月14日，在白宮外放着的大量紙皮箱和膠箱，預備搬走。（AP）

1月20日早上，特朗普（Donald Trump）在白宮渡過最後一晚後，料會先行與第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）離開，前往佛羅里達州棕櫚灘，隨後拜登一家與他的團隊會抵達白宮。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，前來迎接的是哈列斯（Timothy Harleth）。

哈列斯是特朗普旗下酒店的職員，在2017年被特朗普僱用為白宮最高級招待員。特朗普打破傳統未有事先邀請新任總統前往白宮，亦未有按慣例親自在白宮北門迎接新任總統，而是選擇獨自離開。

傳統而言，卸任總統會在離開前向白宮職員道別，感謝他們4年或8年以來的幫忙和照顧，目前未知特朗普會否奉行這個傳統。

圖為1月18日，白宮外亦設有一個小型舞台，用來準備在1月20日就職典禮時使用。（Getty）

拜登一家的行李會在20日陸續運抵白宮，不過由於特朗普未有事先邀請拜登前往白宮準備交接，包括行李，裝修安排等等都無法事先進行。《紐約時報》報道指白宮的職員一度抱怨。

不過特朗普的行李執拾和打掃工作已事先進行，特別由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的關係，打掃清潔要更完整，更花時間。

那些被特朗普放在橢圓形辦公室或其他地方的藝術品和裝飾品，由於屬國家擁有，大都會被留下。至於屬於特朗普個人的裝飾品則會移走，包括一些梅拉尼婭的巨型照片，據說會被拿往國家檔案所儲存。

《紐約時報》報道，拜登第一天抵埗時不會即時整理家俱或開始裝修，會等安頓好才進行。目前未知拜登會帶來多少家俱和私人物品，和要怎樣把白宮打造成自己的「新家」。