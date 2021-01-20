拜登就任｜第一女兒不再遊走國際舞台？阿什利表明不會加入新政府

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-20 12:41

美國候任總統拜登（Joe Biden）即將正式入主白宮，女兒阿什利（Ashley Biden）將取代伊萬卡（Ivanka Trump）成為新任第一女兒。不過跟伊萬卡不同，阿什利表明不會加入新政府。

39歲的阿什利是拜登和現任妻子吉爾（Jill Biden）唯一的子女。她接受全國廣播公司（NBC）訪問，於1月19日播出的節目向主持兼前總統小布殊女兒黑格（Jenna Bush Hager）透露，不會於新政府出任官方職位。

相比起現任第一女兒伊萬卡，阿什利為人低調，沒有任何公開的社交媒體帳戶。不過從事社工工作多年的她仍然希望利用這個平台提倡社會公義和精神健康，並參與社區發展和復興。她表示，希望對一些非常重要的議題引起關注和進行教育。

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圖為2021年1月18日，美國候任總統拜登和女兒阿什利於費城一間食物銀行做義工。（美聯社）

阿什利也提到，母親吉爾沒有收到來自現任第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）的聯絡。她說：「不，我不認為他們有做傳統的禮儀，這是很不幸，但我認為我們對此感覺還可以。」傳統而言，即將卸任的第一夫人會邀請新任第一夫人茶聚和參觀白宮，並與官邸職員見面。