特朗普卸任｜彭斯據報不會參加美國總統卸任吿別儀式

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-20 18:12

美國總統特朗普（Donald Trump）任期進入倒數時刻，一些工作人員開始搬離白宮，美國副總統彭斯（Mike Pence）1月19日前往白宮與工作人員吿別。

2021年1月19日，美國副總統彭斯前往白宮與工作人員吿別。（AP）

美聯社1月19日報道，彭斯1月19日前往白宮與部分工作人員交談合影。在這之前，隨着特朗普離任的時刻愈來愈近，1月13日成堆空箱子被運到白宮，一些工作人員開始搬離白宮。

另據美國多間傳媒報道，美國副總統彭斯辦公室證實彭斯不會參加特朗普1月20日舉行的「吿別」儀式，彭斯1月20日會參加候任總統拜登（Joe Biden）的就職典禮。

美國彭博社稱，一份請帖副本顯示，白宮官員正計劃為特朗普舉行吿別儀式，屆時特朗普將於1月20日上午最後一次以總統身份離開華盛頓。特朗普的吿別儀式會在1月20日在華盛頓特區郊外的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行，特朗普將在那裏乘搭空軍一號前往佛羅里達州，包括政府官員和其他支持者已經收到了邀請。

特朗普開始搬離白宮，搬家公司貨車駛入海湖莊園：

1月18日，幾輛搬家公司的貨車駛入特朗普位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園。工人們將大箱卸下送入房內，這引發了人們對特朗普離任後可能搬到海湖莊園的猜測。

美聯社提到，現場有警方直升機在海湖莊園上空盤旋，海面上還有執法巡邏艇，四周戒備森嚴。

特朗普政府官員搬離白宮，帶走各式各樣物品：