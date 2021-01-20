特朗普卸任｜臨走前特赦73人包括前幕僚班農　另有70人獲減刑

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-01-20 14:33

美國總統特朗普（Donald Trump）即將於1月20日下台，美國媒體報道，他在任期的最後時刻發布命令特赦73人，包括前白宮首席戰略師班農（Steve Bannon），又有70人獲得減刑，獲特赦或減刑的總人數為143人。

2020年8月20日晚上，班農離開法庭，以500萬美元的保釋金獲釋。（Reuters）

包括歌手、前市長等人

這143人之中，除了班農外，也包括饒舌歌手Lil Wayne、前底特律市長基爾帕特里克（Kwame Kilpatrick）、前Google工程師萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）等。

路透社引述白宮官員指，特朗普未有為自己或自己家人作任何赦免，也沒有赦免自己的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）。

美國有線新聞網絡（CNN）在同日較早前已報道，特朗普決定赦免班農，消息稱，這是特朗普在即將離開白宮前幾個小時做出的決定，特朗普吿訴他人，經過深思熟慮，他決定赦免班農作為他在任內最後行動之一。

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報道稱，班農面臨的一項聯邦起訴始於2020年8月，當時紐約聯邦檢察官指控他和另外3人詐騙捐贈者100多萬美元。與此同時，彭博社1月20日也報道稱，據知情人士透露，特朗普傾向於赦免班農，此舉將結束對班農的聯邦起訴。

報道指出，特朗普的總統任期將於1月20日中午結束，預計他將在離任前發佈多項赦免令。《紐約時報》1月21日也報道稱，白宮官員表示，特朗普已經赦免了班農。

報道稱，特朗普做出這一決定之前，他做了一天的瘋狂努力，試圖動搖他的想法。班農也在1月19日與他通了電話。報道稱，這次赦免被形容為先發制人的舉措，如果班農被定罪，將有效地抹去對他的指控。