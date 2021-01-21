拜登就任｜美46任總統15位曾任副手　賀錦麗離「第一」有多遠？

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-01-21 03:11

剛剛成為美國第46任總統的拜登，以78歲之齡成為美國最年長總統，是美國第15位曾任副總統的總統。賀錦麗是美國首位女性副總統，按照統計，成為美國首位女總統的機會率絕對不低。她的丈夫任德龍(Doug Emhoff)成爲美國第一位「第二先生」，並已開通官方推特帳戶@SecondGentleman。

56歲擁有非裔及印度裔血統的賀錦麗是第一位女性副總統，從政之路曾多次打破陳規成爲第一人：

2010年當選為加州檢察總長，是當地第一個女性、非裔、印度裔和亞裔美國人總檢察長；

2016年成為美國參議院第一個印度裔女性參議員；

2021年1月20日成為美國第一位女性，第一位黑人和第一位南亞副總統。

拜登就職典禮：賀錦麗與丈夫任德龍1月20日抵達華盛頓國會大樓西前門。（Reuters）

@SecondGentleman推特帳戶0Following

賀錦麗的丈夫任德龍(Doug Emhoff)成爲美國第一位「第二先生」，從1月20日起開始使用官方@SecondGentleman推特帳戶，目前已經有730.6K Followers，不過竟然是0 Following，連老婆的帳戶都沒有追蹤。

大部分時間低調的任德龍日前接受《 GQ雜誌》採訪時說：「我可能是第一位第二先生，但我不想成為最後一位。」

2014年49歲任加州司法部長的賀錦麗下嫁娛樂律師任德龍，成爲任德龍兩個成年子女Cole和Ella的繼母，他們親切地稱她為「媽馬拉」(Momala)。隨妻子履新搬家華盛頓，任德龍將在佐治城大學Georgetown University法律系任教。

美國46任總統15位曾任副總統

CNN統計了美國過往副總統步向總統的方式，細分如下：

8位副總統由於現任總統去世被提升；

1位副總統由於現任總統辭職被提升；

6位副總統經選舉成爲總統；拜登是繼李察·尼克遜（Richard Nixon）之後，第2個在副總統和總統任期中間有間隔時間的案例。