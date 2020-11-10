【美國大選】拜登（Joe Biden）將成下任總統，而副總統將由賀錦麗（Kamala Harris）擔任。賀錦麗除了將成美國第一位女副總統，也是第一位有色人種的女副總統，打破美國政界的「玻璃天花板」。賀錦麗人生路途成就很多「第一」，愛情卻相反，來得甚遲？

賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國第一位女副總統，以及第一位當選副總統的有色人種女性，而她打破的「第一次」，卻不止這些。

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Kamala Harris（賀錦麗）或成為美國第一位女副總統，以及第一位當選副總統的有色人種女性，而她打破的「第一次」，卻不止這些。（Getty）

從不需要標籤 賀錦麗：「我就是我，你或需要搞清楚，但我不需要」

賀錦麗是三藩市的第一位女地方檢察官，加利福尼亞的第一位女檢察長，美國參議院的第一位印第安裔美國人，第一位競選副總統的重要政黨的印第安裔候選人，賀錦麗當選後，要是拜登僅按預期任職，賀錦麗也很有可能成為第一位黑人女總統。

不過，這些標籤，卻是Kamala一直想要避開的。據《華盛頓日報》的報道，她說：「起初，我就是與這些準則鬥爭，即是為了完美地融合條他人設定的規則，而努力。但我就是我，你或許需要搞清楚，但我不需要。」她只是簡單地自稱「自豪的美國人」。

賀錦麗的人生成就了許多「第一位」，她的真愛卻剛剛相反，來得甚遲。丈夫任德龍是她的「頭號粉絲」。（Getty）

49歲才遇到真愛 夫前妻也助其參選

賀錦麗的人生成就了許多「美國第一」，但她的真愛卻剛剛相反，來得甚遲。丈夫Douglas Emhoff同樣有中文名字「任德龍」。他的父母都是美國猶太人，他對妻子賀錦麗十分支持，在社交網絡的自我介紹中，他寫自己是「父親、賀錦麗的老公、律師」。

Douglas Emhoff對賀錦麗無限支持，身體力行。（Getty）

賀錦麗丈夫Douglas是南加州大學法學博士，於1992年與第一任妻子Kerstin結婚，兩人育有一子一女。Kerstin是製作公司Prettybird的創辦人之一，他們在16年後離婚，但關係依舊友好，其前妻甚至為賀錦麗擔任競選義工。

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在法院低調成婚 子女不稱賀錦麗「繼母」？

賀錦麗與Douglas 2014年在法院大樓低調結婚，二人雖沒有子女，但Douglas的子女卻跟賀錦麗的感情十分要好，他們不喜歡叫賀錦麗「繼母」，便叫賀錦麗「Momala」。而Douglas對賀錦麗的事業，十分支持。對於馬不停蹄的競選活動，他對傳媒說：「無窮的迷人。」他的社交媒體，大部分的內容都是支持賀錦麗，他後來更把自己的Twitter自我介紹改為「kamalaharris hubby」（kamala harris的老公）。

而他也曾在訪問中說到：

不論她作任何決定，我都會支持她。但我不是她的政見顧問，我是她的丈夫。而我的職責就是陪她、愛她、支持她、陪她說說話、幫助她。 賀錦麗丈夫Douglas Emhoff

參考資料 :Washington Post,Fox2其他文章▼▼▼美劇《后翼棄兵》當中不得不知的6件事，女主角Beth是真人真事？▼▼▼

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