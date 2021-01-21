拜登就任｜賀錦麗手按兩本聖經宣誓　寓意出生成長經歷

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-21 09:42

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月20日宣誓就職，成為美國首位女副總統，兼且是首位非裔和首位亞裔副總統。她按照傳統手按聖經宣誓，所用的兩本聖經象徵出生成長的根源和亞非裔血統，以及司法和政界的歷練。

賀錦麗所用的兩本聖經一本是酒紅色封皮，另一本為黑色封皮。前者是她之前宣誓就職為加州總檢察長和參議員時使用過的同一本，來自她成長階段的鄰居謝爾頓（Regina Shelton）。謝爾頓的名字以金色字體，鐫印聖經封皮右下角。

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加州聖何塞《信使新聞》（The Mercury News）報道，謝爾頓對賀錦麗來說像是第二個母親。賀錦麗幼時成長於三藩市灣區西伯克利（West Berkeley），當她的單親媽媽高普蘭（Shyamala Gopalan）因為癌症研究工作晚回家時，謝爾頓幫忙照顧賀錦麗和她妹妹，兩個家庭親如一家。

賀錦麗以來自家鄉的聖經宣誓就職，於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的減少社交接觸措施，象徵過去陪伴她成長的故鄉友人一起出席這場歷史就職典禮。

另一本黑色封皮為美國最高法院首位非裔大法官馬歇爾（Thurgood Marshall）所有，寓意賀錦麗亞非裔血統和司法界的歷練。