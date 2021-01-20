拜登及賀錦麗宣誓就任　揚言成為「美國人的總統」

撰文： 許懿安 張子傑 最後更新日期： 2021-01-21 02:43

美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮在美國東岸時間1月20日早上11時半（香港時間21日凌晨12時半）舉行，他在全球見證下，宣誓成為美國第46任總統。

【01:47】拜登和賀錦麗就職後，隨即開始使用美國總統及副總統的Twitter帳戶。前者的帖文稱，面對目前危機，大家不可浪費時間，他表示今天起到白宮立即工作，採取果斷行動和為美國家庭舒困。賀錦麗的留言則相對簡單，只留下了一句「準備效勞」。

【01:32】總統就職禮結束，拜登及賀錦麗準備離開會場。

【01:31】拜登上台後的其中一項主要工作是強制民眾戴口罩，美國商會表明支持。

【01:29】加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）祝賀拜登上任，期望可以攜手應對疫情及氣候變化問題。

【01:19】中國外交部宣布，制裁特朗普時代的多名官員，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）、前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）等，指他們嚴重侵犯中國主權。制裁內容包括禁止他們到中國或與當地有生意往來。

【01:18】拜登的演說結束，由傳奇歌手Garth Brooks獻唱《奇異恩典》（Amazing Grace）

拜登的就職演說長約21分鐘，比過往多名總統的演說時間較為短。（Reuters）

【01:15】拜登在就職禮上率領大家默哀，悼念死於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的40萬名美國人。

【01:08】拜登：每個美國人都有責任捍衛真相和擊敗謊言，結束這場野蠻的戰爭。

【01:04】拜登承諾會成為美國人的總統，呼籲國家經過嚴重分裂後，應重新出發。

【00:55】拜登表示，今天是民主的勝利，指國家有很多事項需要修補和恢復。他稱國家需要應對白人至上主義和本土恐怖主義的崛起。

【00:49】拜登在最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）監誓下成為美國第46任總統。會場隨即演奏《向統帥致敬》（Hail to the Chief）。

拜登宣誓就任，成為美國第46任總統。（Reuters）

【00:41】最高法院大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）為賀錦麗成為副總統宣誓，亦令她成為美國史上首位女性及非裔美國籍副總統。

賀錦麗在最高法院大法官索托馬約爾面前宣誓。（Reuters）

【00:35】美國國旗進場，並由樂壇天后Lady Gaga主唱美國國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner）。

樂壇天后Lady Gaga在拜登的就職禮上主唱美國國歌。（Reuters）

【00:31】負責就職典禮籌備工作的共和黨參議員布蘭特（Roy Blunt）表示，國會遭衝擊事件提醒一個政府的作用是平衡及自我檢查其脆弱性和適應力。

【00:28】參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）為就職典禮揭開序幕時表示，國會日前遭受衝擊事件，令國家驚醒保護美國民主的需要。

【00:16】就職禮舉行在即，拜登夫婦現身國會陽台，亦是拜登在30多年前首度角逐總統職位以來，終於得償素願。奧巴馬亦一度上前與拜登揮拳慶祝。

【00:12】賀錦麗與即將成為「第二先生」的丈夫任德龍（Doug Emhoff）到場，準備宣誓。

【00:04】現任副總統彭斯（Mike Pence）代表現屆政府出席拜登的就職禮。

副總統彭斯（Mike Pence）沒有參加特朗普的送別活動，而是代表現屆政府出席拜登就職禮。（Reuters）

【23:58】特朗普乘坐空軍一號（Air Force One）專機飛抵佛羅里達州，準備展開卸任後的生涯。而他較早前已經表明不會參加拜登的就職禮，離開白宮時曾表示「我們會以某種形式回來。」

特朗普抵達佛羅里達州，為他的四年總統生涯劃上句號。（Reuters）

【23:51】前總統克林頓（Bill Clinton）、喬治布殊（George W. Bush）、奧巴馬（Barack Obama）分別到場。

前總統克林頓及其妻、前國務卿希拉里（Hilary Clinton）抵達國會大樓。（Reuters）

【23:45】美國有線新聞網絡（CNN）報道，華盛頓最高法院在早上9時30分左右接獲炸彈恐嚇。初步消息指大樓內的人士需要疏散，惟最高法院發言人其後澄清沒有要求民眾離開暫避。

【23:28】拜登的車隊已經抵達國會，準備出席就職禮。