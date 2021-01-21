拜登就任｜共和黨多人祝賀及願意與拜登合作　稱美國要團結

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-21 09:26

美國總統拜登（Joe Biden）及副總統賀錦麗（Kamala Harris）1月20日宣誓就職，拜登在演說中呼籲國民放下分歧，團結應對挑戰。共和黨領袖及多位議員慶祝拜登就任，同意國家應團結一致，表示願意與拜登合作。

圖為1月20日，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）與妻子趙小蘭，等待出席拜登就職禮。（AP）

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在國會山莊出席儀式，向拜登及賀錦麗展示兩人就職宣誓的照片。麥卡錫稱自己是一名加州人，因此對同是「加州女兒」的賀錦麗擔任副總統感到自豪。

麥卡錫稱認同拜登的演說，認為身為領袖，他們當下任務是包紮國家的傷口，並致力實現國民共同擁有的美國價值觀，呼籲一起為國民實現偉大的事。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）同樣祝賀拜登及賀錦麗就職。麥康奈爾打趣說參議院的兒女共同「跳過了眾議院」，並贈送紀念品予兩人。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）稱拜登的就職演說「非常強大」，又稱希望拜登能堅守美國價值，讓所有人團結在一起。

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另一名共和黨眾議員瓦拉當（David Valadao）稱對和平權力交接感到高興，表示願意與拜登共同合作，解決當下的各種困難。

共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）讚賞拜登的演說，稱演說提醒他們須停止互視對方為敵人，而應視之為美國同胞。柯林斯指過去已與拜登及賀錦麗共事多年，稱已準備好與兩人合作。