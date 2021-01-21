新冠肺炎｜科興疫苗獲智利批准緊急使用　只限18歲至59歲人士接種

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-21 11:27

智利公共衛生研究院1月20日宣布批准緊急使用中國科興公司研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。智利衛生部長帕里斯（Enrique Paris）表示，根據專家建議，科興疫苗最初不會用於60歲或以上長者。

公共衛生研究院專家委員會開會審批疫苗許可申請。10名成員贊成使用，2名成員投反對票，另外1名成員棄權。反對批准使用的專家表示，想等待更多臨床數據出爐再作決定。

智利公共衛生研究院代院長加西亞（Heriberto Garcia）說，中國科興疫苗是一款安全和有效的疫苗，能夠有效降低重症感染率和入院率，因此決定發放緊急使用許可。

圖為2021年1月20日，智利衛生部長帕里斯出席於聖地亞哥總統府召開的新聞發布會。（新華社）

由於有專家想等待疫苗對於60歲以上長者安全和有效數據出爐，帕里斯表示將按建議暫時不為長者施打科興疫苗。他指，1,000萬劑輝瑞製藥有限公司（Pfizer）／生物新技術公司（BioNTech）疫苗將用來為180萬長者接種。

智利目前正與科興公司合作進行新冠疫苗三期臨床試驗，並訂購了6,000萬劑科興疫苗，未來三年為1,800萬人口接種。路透社報道，約200劑科興疫苗最快25日送抵。