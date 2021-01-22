拜登就任｜沙利文與4國官員通話　籲就中俄及疫情等合作

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-22 22:42

美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）1月22日與法國、德國、英國及日本的官員通電話。

發言人霍恩（Emily Horne）在聲明引述沙利文稱，拜登政府會與歐洲盟友在多個議題緊密合作，包括中國、伊朗及俄羅斯。

他稱美國會與日本合作，應對來自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、中國及朝鮮的挑戰。

聲明稱沙利文在這些通話中討論過關於中國、伊朗、俄羅斯及朝鮮的議題，突顯拜登政府打算與歐洲盟友加強跨大西洋聯盟。

圖為11月24日美國候任總統拜登在特拉華州威爾明頓介紹他提名的國家安全顧問人選沙利文（相中後方者）。（Getty）

美日2天頻通電

這也是美日官員2天內2度通電話。沙利文21日與日本國家安全保障局局長北村滋通話，重點談及釣魚島（日本稱尖閣諸島）問題，美方強調拜登政府將繼續把釣魚島作為《美日安保條約》的適用對象。

這是美日兩國官員進行美國總統拜登（Joe Biden）就職以來的首次正式接觸。

沙利文就中國船屢次駛入尖閣諸島水域也稱，反對試圖損害日本施政的任何單方面行動。報道稱，雙方還商定將為實現「自由開放的印度太平洋」進行合作，並表示將在美國、日本、澳洲和印度的四方框架內進一步加強合作。

雙方會談議題還涉及經濟安全、新冠肺炎疫情、中國和朝鮮地區局勢。