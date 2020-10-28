美國家安全顧問稱中國威脅美國民主　華春瑩斥其無知

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在美國《外交事務》雜誌上刊登了一篇「反華」文章，痛批中國「傳播意識形態」、「威脅美國民主」.對此，中國外交部發言人華春瑩於10月27日在Twitter上發文回應稱，「中國對自己的五千年文明很自豪，從來不想成為另一個美國，也不想取代美國或威脅西方民主。」

奧布萊恩稱，中共意識形態議程正在走向全球,「對民主理念構成了威脅」。（AP）

奧布萊恩10月21日在《外交雜誌》刊登的文章中寫道，幾十年來，美國的傳統觀點認為，中國首先會從經濟再到政治上變得越來越「民主自由」，這只是一個時間問題。但他認為這是美國犯的一個大錯，「這種誤判是上世紀30年代以來美國外交政策最大的失敗」。

他在文中指中國利用影響力來控制美國言論，對包括美國在內的所謂「西方民主」構成了威脅，中國通過華為、中興等中企產品來收集美國人的數據。

奧布萊恩還表示，中國在許多國際組織中尋求領導地位，「目前中國在15個聯合國專門機構中擔任4個領導職務，這比法國、俄羅斯、英國、美國的總和還要多」。他稱中國利用領導人職務來拉攏國際機構，以強調自身主張。

他稱，在特朗普（Donald Trump）的領導下，美國的決策者們開始意識到中國正在做些什麼，並正展開全面反擊。美國官員帶頭教育美國民眾，讓他們了解「中國是如何利用美國自由和開放的社會來推動不利於美國利益和價值觀的議程」。

奧布萊恩又透露，美國聯邦調查局每10個小時就會對中國經濟間諜展開一次調查，特朗普政府對數十家中國企業實施限制等等。他還為特朗普退出聯合國人權理事會、世界衛生組織等決定進行辯護，稱這一切都歸咎於中國。

在文章的最後，奧布萊恩認為，中國是以美國為代價或依靠美國的幫助而發展壯大的，他稱美國這樣被動和天真的日子已經過去了，「不能再像以前的決策者那樣來對付中國了……美國是世界上最強大的國家，必須要大聲疾呼和反擊」。

China takes great pride in its civilization of 5,000 years and has full confidence in its own path, theory, system, and culture. China never wanted to become another #US nor does it want to replace the US or threaten western democracy. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) October 27, 2020

針對這篇「反華」文章，中國外交部發言人華春瑩27日說，奧布萊恩先生在這篇文章中說的話，「再一次證明了他對中國是多麼的無知」，中國對自己五千年的文明很自豪，對自身道路、理論、制度、文化都充滿自信，「中國從來不想成為另一個美國，也不想取代美國或威脅西方民主」。

華春瑩表示，同樣地，美國也應該停止企圖改變中國，停止剝奪中國人民發展和追求美好生活的權利。

除了發表「反華」文章，奧布萊恩10月21日還在美英兩國官員舉辦的大西洋未來論壇上，用時20分鐘批判中國。中國外交部發言人趙立堅22日回應時強調，中國從不輸出意識形態，從不干涉別國內政，從不謀求改變任何國家的制度，無意同美國及其他任何國家進行意識形態對抗。我們是這麼說的，也是這麼做的。

趙立堅表示，「如果美國政府襟懷坦蕩，完全可以像中國政府這樣向世界坦蕩宣示：美國不謀求向世界輸出意識形態，不謀求改變其他國家的政治制度，絕不干涉別國內政，如果美國政府作出這樣的承諾，相信會受到各國熱烈歡迎。」