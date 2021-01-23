美國參議院大比數通過奧斯汀任命　成為史上首位非裔防長

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-23 00:34

美國參議院1月22日以93對2票，通過由退役四星上將奧斯汀（Lloyd Austin）出任拜登（Joe Biden）政府的國防部長一職，是當地史上首名領導五角大樓的非裔人士。

奧斯汀效力為軍方41年，曾經在奧巴馬（Barack Obama）時代擔任多項要職，包括成為首名領導中央司令部及陸軍副參謀長的黑人將領等，因此亦與當時為副總統的拜登有多次合作。不過他因為在2016年退休，未符合退役軍人7年內不得從政的規定。

國會於是在20日為奧斯汀的任命移除障礙，眾議院以326對78票批准豁免，遠高於簡單多數門檻。參議院也罕有於眾議院行動後幾乎立即表決，以示支持。參議院以69對27票過關，高於所需的60票。

奧斯汀為美軍退役將領，其國防部長提名獲參議院通過後，令他成為當地史上首位非裔防長。（Reuters）

國會先前僅兩度豁免退役未滿七年前軍官出任國防部長。上次是四年前，時任總統特朗普提名馬蒂斯（Jim Mattis）出任防長，當時也須獲得國會同意豁免。

外界有聲音認為奧斯汀的任命有違美國長期文官控制軍隊的傳統，但他的參議院提名聽證會仍然順利結束。對於國會山莊衝突事件，奧斯汀表示將致力消除軍隊的「種族主義者和極端分子」。

除了奧斯汀，國會在20日通過海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監，至於候任國務卿布林肯（Anthony Blinken）等國家安全官員的提名，預計可以在數天內通過。