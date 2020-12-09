拜登宣布提名奧斯汀出任美國防長　首位黑人掌管五角大樓

美國總統當選人拜登（Joe Biden）的過渡團隊12月8日發表聲明稱，拜登將提名退役將領奧斯汀（Lloyd Austin）出任國防部長。如果最終通過提名，奧斯汀將是首位掌管五角大樓的非裔美國人。

聲明指出，奧斯汀有長達40年的傑出服役紀錄，他是經驗豐富的指揮官，曾在五角大樓多個關鍵位置有過卓越表現。

奧斯汀是前四星將領，是首位出任陸軍副參謀長的非裔美國人。後來奧斯汀獲時任總統奧巴馬（Barack Obama）晉升成為美國中央司令部司令，負責美國的中東軍事行動，包括打擊極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）。

奧斯汀是前四星將領，是首位出任陸軍副參謀長的非裔美國人，圖為他2020年9月出席國會聽證會（Getty）

奧斯汀曾任駐伊拉克美軍最高指揮官，參與2007年開始的增兵行動，並負責2011年美軍作戰部隊的撤離。奧斯汀2016年退役，加入雷神公司（Raytheon）的董事會。奧斯汀和雷神等公司的聯繫或惹來進步派質疑。

美國《政治報》網站（Politico）12月7日報道，奧斯汀的提名或於國會遇阻，奧斯汀退役不足七年，如果要出任國防部長就必須得到國會豁免。國會4年前通過豁免，容許前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）出任國防部長，議員對短時間內再發出豁免持謹慎態度。

在此之前，防長這一職位的熱門人選是美國防部前副部長弗勞諾伊（Michele Flournoy）。但美國《商業內幕》網站指出，拜登和弗勞諾伊的關係不像與之前的國務卿提名人布林肯（Tony Blinken）的關係那樣深厚。此外，弗勞諾伊還曾在增派駐阿富汗部隊有關問題上與拜登存在分歧。因此弗勞諾伊並非防長的必然人選。